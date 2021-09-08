Merih Demiral: Hepimiz iyi niyetliyiz

A Milli Takımımız'da Merih Demiral, Dünya Kupası Elemelerinde 6-1 kaybettiğimiz Hollanda mücadelesi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

"Ne diyeceğimi bilmiyorum." diyen Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık. Ne denilir bilmiyorum. Biz burada bir aileyiz. Kötü bir sonucun sorumlusu olarak hocayı ya da başka birini göstermek doğru olmaz. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeyi umuyoruz. Hepimiz iyi niyetliyiz. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu telafi ederiz." dedi.

Başarılı futbolcu, "Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Gelecek ayda maçlar var. Böyle maçların telafisi olacak. Daha çok özveriyle, bunları gösterebiliriz. Biz de bu sonuca çok şaşırdık. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edeceğiz. Bütün enerjimizi ve çabamızı sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.