  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Stratejist Sarıer büyük resmi çizdi! Dolar kurundaki yükseliş ne zamana kadar sürecek? Altın yatırımcıları nasıl konumlanmalı?

Bakımı adamlarına pasladılar! İETT otobüsünün tekerleği fırladı

AK Parti'li Turan’dan AB’ye tepki: 100 yıllık oyunları bozan bir Türkiye var

Bakan Soylu duyurdu! İlk kez 200'ün altına indi

PKK'da toplu itiraf! Terör örgütünde çöküş hızlandı

CHP'li Yavuzyılmaz'ın 'yurt' yalanı ortaya çıktı! 'Utanır mı acaba?'

BELTUR'daki alkol satışı, o konuşmayı hatırlattı! Bununla da övünecekler mi?

Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Tarihi ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz

'Hata mı, vurgun mu, soygun mu?' Marketler birçok ürünü alış fiyatının 2-3 katına satıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Getirisi olumlu değil ama götürüsü çok ağır
Spor Merih Demiral hakeme isyan etti
Spor

Merih Demiral hakeme isyan etti

Dün oynanan müsabakada kanlar içinde kalan Merih, hakemden rakibine kırmızı kart göstermesini istedi. Hakem, tepkisinden dolayı Merih'e sarı kart verdi. Milli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakeme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 10:46:00 - 2021-09-19 10:47:04
Merih Demiral hakeme isyan etti

Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan Merih, maçın hakemine rakip futbolcunun atılması için itirazda bulundu. Ancak Merih, sarı kartla cezalandırıldı.

Merih'in açılan kaşına dikiş açıldı. 23 yaşındaki futbolcumuz ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay