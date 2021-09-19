Merih Demiral hakeme isyan etti
Dün oynanan müsabakada kanlar içinde kalan Merih, hakemden rakibine kırmızı kart göstermesini istedi. Hakem, tepkisinden dolayı Merih'e sarı kart verdi. Milli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakeme tepki gösterdi.
Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan Merih, maçın hakemine rakip futbolcunun atılması için itirazda bulundu. Ancak Merih, sarı kartla cezalandırıldı.
Merih'in açılan kaşına dikiş açıldı. 23 yaşındaki futbolcumuz ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.