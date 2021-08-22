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Spor Merih Demiral attı Atalanta kazandı
Spor

Merih Demiral attı Atalanta kazandı

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Atalanta, Merih Demiral'ın gol attığı maçta Torino'yu 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 05:57:00 -
Merih Demiral attı Atalanta kazandı

Serie A'da son birkaç sezondur zirveye oynayan takımlardan olan Atalanta, 2021-2022 sezonunun ilk maçında Torino'ya konuk oldu.

Konuk ekip, maça hızlı başladı ve 6. dakikada Muriel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Atalanta'nın üstünlüğüyle geçilirken 79. dakikada ev sahibi Torino, Bellotti ile skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Piccoli, 90+3. dakikada konuk Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı: 1-2. Atalanta, Torino'yu 2-1 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.

 

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