Meriç'te uyuşturucu sevkiyatı engellendi!

Edirne’de jandarmanın Yunanistan’dan Türkiye’ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda Meriç Nehri kıyısında 97 kilo skunk ve 9 kilo kokain ele geçirildi.

Edirne’de jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışma, sınır hattında büyük bir uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı.

 

5 valiz içerisinde tespit edildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden tekne ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu kaçakçılarını takibe alan jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü köyü Meriç Nehri kıyısında önlem aldı. Yunanistan'dan tekne ile getirilen uyuşturucular, nehir kıyısında kapalı kasa minibüse konulacağı sırada jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 valiz içerisinde 97 kilo skunk ve 9 kilo kokain ele geçirildi. Ekipler O.A. ile A.B.’yi gözaltına aldı. Jandarma uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 2 araç, 1 cep telefonu ve nehirde kullanılan tekneyi muhafaza altına aldı.

 

Gözaltına alınan O.B. ve A.B.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

