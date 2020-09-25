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Aktüel Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü
Aktüel

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:28:52 -
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü

EDİRNE (AA) - Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, kuraklık, sıcak hava ve tarımsal sulama nedeniyle düştü.

Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması, Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp olarak belirlendi.

Geçen yıl aynı gün ve saatte yapılan ölçümde Tunca'nın debisi 8 metreküp/saniye olarak kaydedilmişti. Buna göre Tunca'nın debisi bu yıl 4 kat aşağı seviyede ölçüldü.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla nehir yataklarında kum ve yosun adacıkları ile kıyılarda sazlıklar oluştu.


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