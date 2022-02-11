Merhum Mısıroğlu, Efendimiz'e (SAV) hakaret edenleri anlatmıştı! 'Sonlarını seyredin'

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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hadsizce dil uzatan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin hakareti, merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun Efendimiz'i (SAV) anlattığı videosunu akıllara getirdi.

Mısıroğlu videosunda, Efendimiz'e (SAV) hakaret edenlerin akıbetini anlatmıştı. Cenab-ı Allah'ın Resulü'ne (SAV) sevgisine değinen Kadir Mısıroğlu, Uhud Savaşı'nı hatırlattı.

Mısıroğlu şunları söylemişti:

Efendimiz'in (SAV) Uhud'da bir dişi kırıldı. Bir damla kanı aktı. Cebrail (as.) yetişti. O kanı havada kaptı. "Ya Resulallah, o kanın yere düşseydi, Cenab-ı Allah bu küre-i arzı, bu zulüm sebebi ile helak edecekti. Allah Peygamber'i üzerinde (SAV) böyle kıskançtır. Çünkü ona "Habibibm" diyor. "Sevgilim" diyor.