  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Merhum Mısıroğlu, Efendimiz'e (SAV) hakaret edenleri anlatmıştı! 'Sonlarını seyredin'
Gündem

Merhum Mısıroğlu, Efendimiz'e (SAV) hakaret edenleri anlatmıştı! 'Sonlarını seyredin'

Peygamber Efendimiz'in (SAV) aziz nesebine dil uzatan Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin hakareti, merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun Efendimiz'i (SAV) anlattığı videosunu akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 21:32:00 - 2022-02-11 21:42:36

 Yeniakit.com.tr 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hadsizce dil uzatan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin hakareti, merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun Efendimiz'i (SAV) anlattığı videosunu akıllara getirdi.

Mısıroğlu videosunda, Efendimiz'e (SAV) hakaret edenlerin akıbetini anlatmıştı. Cenab-ı Allah'ın Resulü'ne (SAV) sevgisine değinen Kadir Mısıroğlu, Uhud Savaşı'nı hatırlattı.

Mısıroğlu şunları söylemişti:

Efendimiz'in (SAV) Uhud'da bir dişi kırıldı. Bir damla kanı aktı. Cebrail (as.) yetişti. O kanı havada kaptı. "Ya Resulallah, o kanın yere düşseydi, Cenab-ı Allah bu küre-i arzı, bu zulüm sebebi ile helak edecekti. Allah Peygamber'i üzerinde (SAV) böyle kıskançtır. Çünkü ona "Habibibm" diyor. "Sevgilim" diyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay