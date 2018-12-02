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Merhum Hasan Karakaya’dan tarihî tespit

Yargıtay’ın verdiği ‘Ergenekon terör örgütü yoktur’ kararı 2015'te Hakk'ın rahmetine kavuşan gazetemizin merhum Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya’nın Ergenekon ile ilgili 2013 yılında kaleme aldığı yazısını akıllara getirdi.

02 Aralık 2018 Pazar 11:54
Merhum Hasan Karakaya’dan tarihî tespit

Gazetemizin merhum Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya, 2013 yılının Ağustos ayında kaleme aldığı yazısında, Ergenekon’a dair çarpıcı tespitlerde bulunmuştu. Hasan Karakaya yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Herkes aynı soruyu soruyor; ‘Ergenekon bitti mi?’ Yine herkes aynı cevabı veriyor; ‘Hayır!..’ Biten Ergenekon Terör Örgütü Dâvâsı’dır... Ama Ergenekon Terör Örgütü’nün kendisi bitmemiştir, ayaktadır... Rehavete kapılır da başını boş bırakırsan, her an ayağa kalkar ve yeniden derin cinayetler işlemeye başlar!.. Faili meçhul cinayetler” ile ‘Ergenekon’ arasında ‘derin bir bağlantı’ vardır ve bu cinayetler ‘Ergenekon tutuklamaları’ başladıktan sonra büyük ölçüde azalmıştır."

Yargı Ergenekon’a kör

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:54
  1. Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya
  2. Hasan Karakaya
  3. Ergenekon
  4. Ergenekon Terör Örgütü
  5. Faili meçhul cinayetler

YORUM YAZ

  • ÖzgünÖzgün28 dk önce
    Bu davanın savcıları vicdanlarına baksın.Kaç hayatı söndürdü kaç yüreğe ateş düşürdü.Bunun Ülkeye Orduya kurulmuş bir kumpas olduğunu ne zaman farkedeceksiniz.Yazıklar olsun.
  • gökhangökhan34 dk önce
    bu ...
  • Son kurtSon kurt34 dk önce
    ... gorunce tanidim, hatirladim.
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