Merhum Hasan Karakaya’dan tarihî tespit

Gazetemizin merhum Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya, 2013 yılının Ağustos ayında kaleme aldığı yazısında, Ergenekon’a dair çarpıcı tespitlerde bulunmuştu. Hasan Karakaya yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Herkes aynı soruyu soruyor; ‘Ergenekon bitti mi?’ Yine herkes aynı cevabı veriyor; ‘Hayır!..’ Biten Ergenekon Terör Örgütü Dâvâsı’dır... Ama Ergenekon Terör Örgütü’nün kendisi bitmemiştir, ayaktadır... Rehavete kapılır da başını boş bırakırsan, her an ayağa kalkar ve yeniden derin cinayetler işlemeye başlar!.. Faili meçhul cinayetler” ile ‘Ergenekon’ arasında ‘derin bir bağlantı’ vardır ve bu cinayetler ‘Ergenekon tutuklamaları’ başladıktan sonra büyük ölçüde azalmıştır."

Yargı Ergenekon’a kör