Merhum Erbakan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Gündoğan'dan Saadet Partisi'nde dengeleri değiştirecek Genel Başkanlık açıklaması!

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Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı ve Necmettin Erbakan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi ve Milli Görüş'e ilişkin sorun değerlendirmesi yaptığı bir makale kaleme aldı. "Saadet Partisi’nin Milli Görüşçülerin yeniden toplanma merkezi olabilmesi için öncelikle kendi içyapısını derleyip toplaması ve böyle bir merkez için hazırlanması gerekmektedir." diyen Prof. Gündoğan, "Elbette bunların başında Genel Başkan değişimi gelir. Ancak bu, bir toplanma merkezi oluşturması açısından tek başına yeterli bir hamle değildir. Bir toplanma merkezi inşa edilecek ise bunun zemininin en az dört sacayağı üzerine oturtulmasının en isabetli yöntem olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'Başkanlık seçimleri sürekli tartışmalı oldu'

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'dan sonra Saadet Partisi'nin genel başkanlık seçimlerinde sürekli sorun yaşadığına dikkat çeken Prof. Gündoğan, "Erbakan Hoca’nın kısıtlı genel başkanlık süreçlerini hariç tuttuğumuzda, partinin genel başkanlık seçimlerinin ve süreçlerinin sürekli tartışmalı olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Tabi bütün genel başkanlar ellerinden gelen performansın en iyisini ortaya koymuşlardır. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkürü bir borç biliriz." dedi.

'Vizyonlu bir devlet başkanı minimum 18 saat çalışıyor'

Genel başkanların yüksek performansla çalışması gerekliliğini vurgulayan Prof. Gündoğan, "Günümüzde yaşadığımız sürekli iç ve dış çekişmeler, müdahaleler ve konjonktürel gelişmeler genel başkanların çok yüksek performans ortaya koymasını gerektirmiştir. Bu performansa uygun bir sağlık ve yaşam düzeni gerektirmiştir. Örneğin küresel vizyonu olan ve aktif bir şekilde bütün gelişmeleri takip eden bir devlet başkanının günümüzde ortalama 18 saat çalıştığı ve minimum 50 sayfalık belge okuduğu çokça ifade edilen gerçeklerdendir. Milli Görüş hareketi liderinin bunların gerisinde olması düşünülemez." şeklinde konuştu.

'İddialı bir söylemimiz yok'

Saadet Partisi'nin Genel Başkan sorunu ile birlikte iddialı bir söyleminin olmadığını da belirten Prof. Dr. Mete Gündoğan, "Milli Görüş hareketi hep zamanına uygun, güçlü ve cazip programlarla milletin karşısına çıkmayı başarabilmiştir. Milli Nizam Partisi’nin 'önce ahlak ve maneviyat' manifestosu, Milli Selamet Partisi’nin 'Ağır Sanayi Hamlesi' ve Refah Partisi’nin 'Adil Düzen' talebi zamanın kitlelerinin dikkatini çekmiş ve çoğunluğu peşinden sürükleyebilmiştir. Yeni genel başkan ile birlikte Milli Görüş’ün bütün dünyaya söyleyecek yeni bir sözü de olmalıdır. Bilgisayarları ve iletişim cihazları başında olan; özelde gençlerimiz, ama genelde bütün insanlarımız dünyanın her yerini sanal olarak gezip görmekte ve her türlü fikirlere muhatap olmaktadırlar. Bunların dikkatini çekecek ve onlara 'işte budur' dedirtecek bir iddianın günümüzün anlayışında ifade edilmesi gerekmektedir. Bugün Türkiyemizden bütün dünyaya söz söyleyebilecek nadide hareketlerden biri olan Milli Görüş’ün henüz böyle bir sözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Gençlerin kazanılması gerekliliği...

Ülkedeki genç nüfusun kazanılması gerektiğini söyleyen Prof. Gündoğan, "Gençlerimiz, ne yazık ki geleceğini başka diyarlarda aramaya başlamıştır. Hâlbuki Milli Görüş, genç kadrolarını iyice eğitip örnek şahsiyetler olarak sahaya çıkarabilecek kabiliyet ve müktesebata sahip bir harekettir. Bugün küçücük sosyal medya platformu içindeki gruplarından tutun da, on binlerce katılımı olan geniş platformlara kadar her alanda önderlik ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu ihtiyacı karşılayan hareket, geleceği dizayn eden hareket olacaktır." diye konuştu.

Adil ve güçlü bir teşkilat!

Parti teşkilatının güçlü olması gerektiğini ifade eden Prof. Gündoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Adil ve güçlü bir teşkilat büyük başarıların zeminini oluşturur. Teşkilat kendi içinde adaleti temin edecek ki ülke ve bölgeye yönelik adaletin de teminatını göstermiş olsun. Dolayısıyla, teşkilatın her kademesinde yönetime nasıl girileceği, yükselme kriterleri, delegelerin oluşumu, adayların nasıl belirleneceği, kurulların nasıl çalışacağı, yetki ve sorumlulukların neler olduğu başta olmak üzere diğer bir çok konular çok açık bir şekilde belirlenmelidir. Adil bir şekilde güncellenecek ilke ve prensipler şüpheye ve güvensizliğe mahal bırakmayacak şekilde herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Hiç kimse dışlanmamalıdır. Kurumsal yapılanmayı okuyan gören herkes, teşkilatın kapılarının Milli Görüş ilke ve prensiplerini benimseyen veya benimsemeyi düşünen herkese açık olduğunu görüp güvenmelidir. Teşkilatlarda belirsizliklere yer verilmemelidir."