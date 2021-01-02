Merhum Ahmet Vanlıoğlu hocanın eşi Hacı Fatma Vanlıoğlu vefat etti
Muhterem Masum Vanlıoğlu hocanın kıymetli validesi ve rahmetli Ahmet Vanlıoğlu hocanın refikası, Hacı Fatma Vanlıoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu.
İstanbul'un Kadim Müftü Vekillerinden ve Vâizlerinden merhum Ahmet Vanlıoğlu'nun eşi Hacı Fatma Vanlıoğlu Hanımefendi vefat etti.
Hacı Fatma Vanlıoğlu vefat etti
İsmailağa Kur'an Kursunun kurusucu, Ali Haydar Efendi ve Çalekli Dursun Efendi'nin Öğrencisi, Mahmud Efendi'nin (Mahmud Ustaosmanoğlu) kayınbiraderi ve öğrencisi olan İstanbul'un Kadim Müftü Vekillerinden ve Vâizlerinden merhum Ahmet Vanlıoğlu Hoca'nın eşi Hacı Fatma Vanlıoğlu vefat etti.
Cenaze namazı Edirnekapı Şehitlik Camii'nde kılındı
Hacı Fatma Vanlıoğlu'nun cenaze namazı Edirnekapı Şehitlik Camii'nde kılınarak aynı mezarlığa defnedildi.
Vanlıoğlu ailesinden açıklama
Vanlıoğlu ailesinden yapılan açıklamada, "Malum hastalık münasebetiyle cenazeye iştirak edilemeyeceğinden okuyabilen kardeşlerimizden anneciğimizin ruhu için Fatiha,Yasin ve Kur’an-ı Kerim okumalarını istirham ederiz. Rabb’im hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin. Allah cümlemizden razı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Ahmet Vanlıoğlu Ocak ayında vefat etmişti
Ahmet Vanlıoğlu Hoca, 2020 yılının ocak ayında vefat etmişti. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak etmişti.