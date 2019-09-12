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Merhamet'in sesini dünyaya AA duyuracak

Bosna Hersek'te 106 yıldır faaliyet gösteren "Merhamet" Müslüman yardım kuruluşu ile AA arasında iş birliği protokolü imzalandı- Merhamet Başkanı Kenan Vrbanjac:- "AA ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde insani yardım faaliyetlerimiz daha geniş kitlelere duyurulacak"

12 Eylül 2019 Perşembe 10:19
Merhamet'in sesini dünyaya AA duyuracak

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 106 yıldır faaliyet gösteren ve ülkenin en köklü insani yardım organizasyonlarından "Merhamet" Müslüman yardım kuruluşu ile Anadolu Ajansı (AA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Merhamet'in başkent Saraybosna'daki merkezinde yapılan toplantıda, Merhamet Başkanı Kenan Vrbanjac ile AA Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik medya alanında iş birliğini kapsayan protokolü imzaladı.

Vrbanjac, AA'nın uzun yıllardır yaptığı haberlerle Merhamet'e önemli destekler verdiğini hatırlatarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'ın ardından köklü bir Türk kurumu olan AA ile de yoğun bir iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AA ile imzaladıkları iş birliği protokolü sayesinde insani yardım faaliyetlerinin daha geniş kitlelere duyurulacağını belirten Vrbanjac, bilgi akışının en doğru şekilde ulaştırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Vrbanjac, Türk Kızılay ve AFAD ile özellikle Yemen gibi uzak ülkelere yardımların ulaştırılması noktasında çok iyi bir iş birliği yürüttüklerini aktararak, Türk Kızılay aracılığıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Suriyeli çocuklara okul araç gereçleri yardımında bulunacaklarını ifade etti.

Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli sığınmacılara bu yıl 115 tona yakın kurban eti ulaştıracaklarını anlatan Vrbanjac, kesimi Avustralya'da yapılan bu kurban etlerini 35 bin Suriyeli aileye ulaştıracaklarını belirtti.

- "Müslümanlık ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz"

Vrbanjac, Merhamet'in 106 yıldır insani yardım çalışmalarını dünyanın farklı bölgelerinde sürdürdüğüne işaret ederek, "Başarılarımızın altında yatan en önemli etken, Boşnaklık ve Müslümanlık ruhunun bu kurumda hala yaşatılıyor ve yaşatılacak olmasıdır." dedi.

"Sağ elin verdiğini sol el görmemeli" hadisine uygun olarak Bosna Hersek genelindeki faaliyetlerini gizlilikle yürüttüklerini anlatan Vrbanjac, "Binlerce aileye düzenli yardım ediyoruz ama bu kişiler ya da çocukları toplumda hor görülmesin diye bu yardımları gizlilikle yapıyoruz." diye konuştu.

Vrbanjac, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Avustralya'da da temsilcilikleri olduğunu aktararak, "Hedefimiz Türkiye'de de resmi bir temsilciliğimizin olması, zira Türkiye'de de çok sayıda Boşnak kökenli vatandaş yaşıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:19
  1. AA
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