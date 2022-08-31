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Spor Mergim Berisha hangi takımla anlaştı? Mergim Berisha kaç yaşında kariyeri
Spor

Mergim Berisha hangi takımla anlaştı? Mergim Berisha kaç yaşında kariyeri

Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın transferini duyurdu. Futbolseverler ise Mergim Berisha'nın hangi takımla anlaştığını araştırıyor. Peki, Mergim Berisha kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-08-31 10:29:00 -
Mergim Berisha hangi takımla anlaştı? Mergim Berisha kaç yaşında kariyeri

Fenerbahçe, Mergim Berisha'nin kiralık olarak Augsburg'a transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz" denildi.

Mergim Berisha kaç yaşında kariyeri

Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Almanya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2008'de Salzburg'ta başlayan Mergim Berisha 2014 yılında profesyonel kariyerine adım attı. Mergim Berisha sırasıyla; Lieferign, RB Salzburg, LASK, Magdeburg, SC Rheindorf Altach takımlarında forma giydi. Mergim Berisha, 2021'de Fenerbahçe'ye imza attı. Mergim Berisha sarı-lacivertli formayla 32 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.

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