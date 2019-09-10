Merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Samsun’da evinin merdivenlerinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da evinin merdivenlerinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin merdiveninden düştüğü öğrenilen Duriye Tuncer (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Duriye Tuncer, yakınları tarafından düştüğü merdivende yüzüstü yatar halde bulundu. Olay 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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