Merdi kıpti şecaat arzederken sirkatin söyledi! 20 stada Atatürk ismi verilir mi?

Heykel yapmakla öğünen zihniyetin fikri dünyası bir kez daha ortaya çıktı. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, "Andımız" tartışılırken konu birden İstanbul Havalimanı'na Atatürk ismi verilmemesine döndü. Konuklar Ümit Kocasakal ve Bedri Baykam, Atatürk'ün isminin Türkiye'den silinmek istediğini iddia etti.

Ahmet Hakan, "Bedri bey siz sırf Atatürk'ün adını silmek için yeni havalimanı mı yapıldığını söylediniz." dedi.

Bedri Baykam, "Ben bunu söyledim. Madem havalimanı transfer edildi. Atatürk'ün adını da taşırsınız oraya." dedi.

Ümit Kocasakal, "Niye bu havalimanına Atatürk'ün ismi verilmedi." dedi.

Bedri Baykam, "Trilyonlarca Euro getirseniz. Atatürk'ün adını karşılamaz. Atatürk'ün adını ordan kaldırdık burdan kaldırdık. Biz saf değiliz enayi değiliz. Bunların hepsini biliyoruz." dedi.

Ümit Kocasakal, "Bu ülkede 20'ye yakın Atatürk isimli stad yıkıldı ve yenisi yapıldı ama isimleri değişti. Bunu yapmayın ya. Bu stadlara bu ülkenin kurucusunun ismi neden verilmez." dedi.