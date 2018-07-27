Merdane tatlısı nasıl yapılır?
Merdane tatlısının bir diğer bilinen adı ev baklavasıdır. Bayramların vazgeçilmez tatlılarından biri olan merdane tatlısı hazır baklava hamuru ile yapılmaz. Merdane tatlısını yapabilmeniz için hamur açmayı biliyor olmanız gerekmektedir.27 Temmuz 2018 Cuma 12:49
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
Yarım kg un
3 tane yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 fiske tuz
3 çorba kaşığı yoğurt
Hamuru açmak için 1 su bardağı nişasta
İÇ HARCI İÇİN:
1 paket margarin
Yarım kg ceviz içi
ÜZERİNE ŞERBET İÇİN:
1 paket margarin ( isteğe göre tereyağı da kullanılabilir.)
7 su bardağı toz şeker
8 su bardağı su
Yarım limon suyu
YAPILIŞI:
İlk önce baklavanın şerbetini hazırlayın. Bunun için 7 su bardağı toz şekeri ve 8 su bardağı suyu bir tencerenin içine koyun ve kaynatın. Kaynayan şerbetin içine yarım limonun suyunu ilave edin ve soğumaya bırakın.
Yarım kg un, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 fiske tuz, 3 çorba kaşığı yoğurdu derin bir kap içerisinde karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar hamuru yoğurun.
Hazırladığınız hamuru en az yarım saat kadar dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurdan 30 adet ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Üzerine nişasta serpin ve merdane ile hamuru açın. İçine koymak için bir paket margarini bir tavada eritin.
Bir tepsinin içerisine ilk yufkayı serin. Üzerine eritilen margarinden gezdirin. Üzerine ikinci yufkayı koyun. Aynı şekilde üzerine yağ gezdirelim. Açtığınız üçüncü yufkaya da aynı işlemi yaptıktan sonra dördüncü yufkanın üzerine ceviz içinden serpin.
Bu şekilde cevizlerin üzerine üç yufka daha serin ve aralarına yağ gezdirin. Her dördüncü yufkada ceviz koyun. Bu şekilde 30 yufkayı tamamlayın. Sonrasında merdane tatlınızı uzunlamasına kesin.
Tepsiyi hafif yana doğru alıp bu seferde verevlemesine kesin. Son kalan 1 paket margarini eritin ve üzerine dökün. Önceden ısıttığınız fırında üstü kızarana kadar pişirin. En son olarak fırından çıkınca soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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