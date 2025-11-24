  • İSTANBUL
Merdan Yanardağ'ın ahlaksızlığına sessiz kalan medyaya veryansın! Tamar Tanrıyar'dan o gazetecilere iki çift laf

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye günlerdir Tamar Tanrıyar’ın ortaya çıkardığı Merdan Yanardağ skandalını konuşuyor. Ancak skandalın büyüklüğü ne olursa olsun, medyanın büyük bir kısmı dut yemiş bülbül gibi susmayı tercih ediyor. Evli bir adamın, evli bir kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin bilirkişi raporuyla sabit olmasına rağmen, bu rezalet neredeyse hiç gündeme taşınmadı.

Tamar Tanrıyar’dan suskun gazetecilere sert çıkış: “Bu çürümenin üstünü kimse örtemez!”

Tanrıyar’ın da altını çizdiği gibi mesele bir magazin değil, toplumun temeline kasteden ahlaki çöküşün somut bir fotoğrafı. Masada birbirlerine sarılan, öpücükler yağdıran, aralarda dans eden çiftin görüntüleri eş tarafından yakalanarak mahkemeye taşınmış olmasına rağmen, medya üç maymunu oynadı.

 

Hatta bazı ekranlarda utanmadan Yanardağ’a alkış tutulması, çürümüşlüğün boyutunu daha da görünür kıldı.

“Aile değerleri yerle bir edilirken susanlar, bu ülkenin vicdanını kirletiyor!”

Tamar Tanrıyar, Türk medyasının büyük kısmını topa tutarken, hak eden bir ismi de ayrı tuttu:

“Yeni Akit’i tebrik etmek gerekir; bu ahlaksızlığı gündeme getirme cesaretini yalnızca onlar gösterdi.”

Ahlaksızlığın üzerini kapatmaya çalışanlara karşı Akit’in sesinin toplumdaki karşılığına dikkat çekti.

 

Öte yandan, Merdan Yanardağ’ın evli bir kadınla ilişkisi bilindiği halde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting meydanlarında Yanardağ’a selam göndermesi de Tanrıyar’ın hedefindeydi.

Bu skandalı meşrulaştırmaya kalkışan çevrelere sert sözlerle yüklendi.

Sol çevrelerin “özgürlük” bahanesiyle çirkinliği meşrulaştırmasına tepki

Tanrıyar, sol çevrelerin bu tür rezaletleri “kişisel özgürlük” kılıfıyla savunmasına da sert çıktı:

“Toplumun inancı, ahlakı ve aile yapısı sizin ideolojik heveslerinizden üstündür!”

Bu rezaleti görmezden gelen gazetecilere seslenen Tanrıyar, suskunluğun ardında ne tür hesaplar olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“Bu ülke topraklarında yaşanmış en büyük ahlaksızlıklardan biri”

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü süreçte Tanrıyar, Yanardağ’ın evli bir kadınla ilişkisini “bu ülkenin gördüğü en büyük ahlaksızlıklardan biri” olarak nitelendirirken, aksi iddiada bulunanları da hukukun önünde hesap vermeye çağırdı.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Merdan Yanardağ Savcılıkta hafızasını yitirdi "Para Alıp Almadığımı Bile Hatırlamıyorum!"

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Utanmaz

Yaşlı sapık mangır seni.

Talib Ağbi

Tamar Hanım gerçek Gazetecilik yapan nafide bir şahsiyet. Akit TV'ye davet edilmesini bekliyoruz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
