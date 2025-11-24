Merdan Yanardağ’ın ahlaksızlığına sessiz kalan medyaya veryansın! Tamar Tanrıyar’dan o gazetecilere iki çift laf

Tamar Tanrıyar’dan suskun gazetecilere sert çıkış: “Bu çürümenin üstünü kimse örtemez!”

Tanrıyar’ın da altını çizdiği gibi mesele bir magazin değil, toplumun temeline kasteden ahlaki çöküşün somut bir fotoğrafı. Masada birbirlerine sarılan, öpücükler yağdıran, aralarda dans eden çiftin görüntüleri eş tarafından yakalanarak mahkemeye taşınmış olmasına rağmen, medya üç maymunu oynadı.

Hatta bazı ekranlarda utanmadan Yanardağ’a alkış tutulması, çürümüşlüğün boyutunu daha da görünür kıldı.

“Aile değerleri yerle bir edilirken susanlar, bu ülkenin vicdanını kirletiyor!”

Tamar Tanrıyar, Türk medyasının büyük kısmını topa tutarken, hak eden bir ismi de ayrı tuttu:

“Yeni Akit’i tebrik etmek gerekir; bu ahlaksızlığı gündeme getirme cesaretini yalnızca onlar gösterdi.”

Ahlaksızlığın üzerini kapatmaya çalışanlara karşı Akit’in sesinin toplumdaki karşılığına dikkat çekti.

Öte yandan, Merdan Yanardağ’ın evli bir kadınla ilişkisi bilindiği halde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting meydanlarında Yanardağ’a selam göndermesi de Tanrıyar’ın hedefindeydi.

Bu skandalı meşrulaştırmaya kalkışan çevrelere sert sözlerle yüklendi.

Sol çevrelerin “özgürlük” bahanesiyle çirkinliği meşrulaştırmasına tepki

Tanrıyar, sol çevrelerin bu tür rezaletleri “kişisel özgürlük” kılıfıyla savunmasına da sert çıktı:

“Toplumun inancı, ahlakı ve aile yapısı sizin ideolojik heveslerinizden üstündür!”

Bu rezaleti görmezden gelen gazetecilere seslenen Tanrıyar, suskunluğun ardında ne tür hesaplar olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“Bu ülke topraklarında yaşanmış en büyük ahlaksızlıklardan biri”

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü süreçte Tanrıyar, Yanardağ’ın evli bir kadınla ilişkisini “bu ülkenin gördüğü en büyük ahlaksızlıklardan biri” olarak nitelendirirken, aksi iddiada bulunanları da hukukun önünde hesap vermeye çağırdı.