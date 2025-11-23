Bakan Şimşek’in sözleri gündem oldu! Alelacele yanına geldi, Erdoğan’a uyarısı salondaki liderleri şaşkına çevirdi
G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Bakan Mehmet Şimşek’in yaptığı uyarı oturuma damga vurdu. Şimşek'in Erdoğan'a sözleri salondaki liderleri şaşkına çevirirken Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa’nın yüz ifadesi gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasının başında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "İngilizce çeviri yok efendim" diyerek uyarıda bulunması dikkat çekti. Şimşek'in uyarısı sonrası Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın verdiği tepki de kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.