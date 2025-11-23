  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bakan Şimşek’in sözleri gündem oldu! Alelacele yanına geldi, Erdoğan’a uyarısı salondaki liderleri şaşkına çevirdi
Gündem

Bakan Şimşek’in sözleri gündem oldu! Alelacele yanına geldi, Erdoğan’a uyarısı salondaki liderleri şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Bakan Mehmet Şimşek’in yaptığı uyarı oturuma damga vurdu. Şimşek'in Erdoğan'a sözleri salondaki liderleri şaşkına çevirirken Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa’nın yüz ifadesi gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasının başında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "İngilizce çeviri yok efendim" diyerek uyarıda bulunması dikkat çekti. Şimşek'in uyarısı sonrası Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın verdiği tepki de kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zafer

Bizimki devam etmiş yinede .

Yorumum hezimete doyamayanlara

Bizimki için elbette durmak, yok. Ne yapsaydı,  babana neden hayır demediğini mi tartışmaya açsaydı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23