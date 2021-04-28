Merdan Yanardağ'dan takdir edilecek "alkol" teklifi! Akit olarak biz de destekliyor ve yeni bir çağrıda bulunuyoruz

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Tele1 ekranlarında konuşan Merdan Yanardağ, alkol kısıtlamasının ardından tepki gösterdi.

"3 ay boyunca hiç içki almayın" çağrısı

Takdir edilecek bir çağrıda bulunan Yanardağ, "Benim bir önerim var hocam. Bu 7 bakanlığın bütçesi içkilerden alınan ÖTV ile karşılanıyor ya... İçki içen bütün yurttaşlar 3 ay boyunca hiç içki almasınlar, iktidar ne yapacak merak ediyorum. Başı pek hoş olan biri değilim ama ben çok kolaylıkla uyarım." dedi.

Sağlığa zararlarını da açıkladı

"Özel hayatımıza müdahale ediliyor." diyen Yanardağ, alkolün zararlarını sıralamayı da ihmal etmedi ve "Bütün yurttaşlara çağrı yapıyorum. 3 ay boyunca kullanmayın, tek damla alkol almasınlar. Hem sağlığınız için de iyidir. Karaciğerinizi de dinlendirmiş olursunuz. Yeşilay çağrılarına uymuş olursunuz." dedi.

Akit'ten yeni çağrı: Sağlığınızdan olmayın, varsın hükümet zor durumda kalsın

Merdan Yanardağ'ın teklifini takdir ediyoruz ve Akit olarak biz de destekliyoruz. Yanardağ'ın önerisine ilaveten biz de yeni bir teklifte bulunuyoruz: Değil 3 ay; siz yeter ki ömür boyu kullanmayın, sağlığınızdan olmayın; varsın hükümet zor durumda kalsın... Varsın 7 bakanlığın bütçesi bu haram para ile karşılanmasın.