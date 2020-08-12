Merdan Yanardağ'dan bir skandal daha! Terör örgütüyle bir tuttu
Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulunmasıyla bilinen, İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, bu kez de terör örgütü DAEŞ'in sözde medreseleriyle imam hatipleri bir tutma cüretinde bulundu.
Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulunmasıyla bilinen, İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, büyük bir skandala daha imza attı.
Yanardağ, katıldığı programda bu sefer başarılarıyla konuşulan imam hatipleri hedef aldı.
Terör örgütü DAEŞ'le bir tuttu!
Yanardağ, imam hatiplerdeki müfredatlarla terör örgütü DAEŞ'in Suriye'de ve Irak'ta açtığı yasa dışı sözde 'medreselerin' müfredatlarının referansları arasında fark olmadığını ileri sürerek akla zarar bir iddia ortaya attı.
Yanardağ'ın skandal iddiası duyarlı Müslümanlarca tepkiyle karşılandı.