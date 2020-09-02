Merdan Yanardağ ile Durdu Özbolat birbirine girdi, sırlar açığa çıkmaya başladı! Parayı nereden buldunuz beyler?

CHP yandaşı Tele1 ile tetikçilik yapmaya devam eden Amerikancı Merdan Yanardağ ile Yurt Gazetesi’nin sahibi Durdu Özbolat arasındaki kavga büyüyor.

Durdu Özbolat’ın Merdan Yanardağ hakkındaki, “Tele 1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı? Barış TV’yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1’i kurdun, Barış TV’yi kime sattın?” sözleri gündemdeki tazeliğini korurken, bugün Amerikancı Merdan Yanardağ cephesinden cevap geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Merdan Yanardağ, Durdu Özbolat’ın geçmişte Çankaya Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığını hatırlattı ve gazete kuracak parayı nereden bulduğunu sordu.

Yanardağ şunları yazdı:

Anlaşılan ikisinin de altı ıslak!

Durdu Özbolat’ın Akın İpek hakkındaki sorusuna açık cevap veremeyen Merdan Yanardağ, hakkındaki iddiaları yalanlayamadı ve Tele1’in de kaynağını açıklayamadı. Yanardağ da Durdu Özbolat’a belediye işçisiyken nasıl gazete sahibi olacak kadar para kazandığını sorarak, kamuoyunda bilinmeyen gerçekler olduğunu ifşa etti.

Böylece Özbolat ve Yanardağ’ın medya patronu olacak parayı nereden buldukları sorusu akıllarda yer etti. İki ismin de mali açıdan kötü oldukları dönemlerde nasıl bu kadar zengin oldukları merak konusu oldu!..