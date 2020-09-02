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Gündem Merdan Yanardağ ile Durdu Özbolat birbirine girdi, sırlar açığa çıkmaya başladı! Parayı nereden buldunuz beyler?
Gündem

Merdan Yanardağ ile Durdu Özbolat birbirine girdi, sırlar açığa çıkmaya başladı! Parayı nereden buldunuz beyler?

Yurt Gazetesi sahibi Durdu Özbolat ile Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ arasındaki “para” kavgası büyümeye devam ediyor. İki isim de birbirlerine geçmişteki durumlarını hatırlatırken, Yanardağ ve Özbolat’ın “parayı bulma hikayelerinin” karanlık olması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:28:00 - 2020-09-02 15:46:42
Merdan Yanardağ ile Durdu Özbolat birbirine girdi, sırlar açığa çıkmaya başladı! Parayı nereden buldunuz beyler?

CHP yandaşı Tele1 ile tetikçilik yapmaya devam eden Amerikancı Merdan Yanardağ ile Yurt Gazetesi’nin sahibi Durdu Özbolat arasındaki kavga büyüyor.

Durdu Özbolat’ın Merdan Yanardağ hakkındaki, “Tele 1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı? Barış TV’yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1’i kurdun, Barış TV’yi kime sattın?” sözleri gündemdeki tazeliğini korurken, bugün Amerikancı Merdan Yanardağ cephesinden cevap geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Merdan Yanardağ, Durdu Özbolat’ın geçmişte Çankaya Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığını hatırlattı ve gazete kuracak parayı nereden bulduğunu sordu.

Yanardağ şunları yazdı:

Anlaşılan ikisinin de altı ıslak!

Durdu Özbolat’ın Akın İpek hakkındaki sorusuna açık cevap veremeyen Merdan Yanardağ, hakkındaki iddiaları yalanlayamadı ve Tele1’in de kaynağını açıklayamadı. Yanardağ da Durdu Özbolat’a belediye işçisiyken nasıl gazete sahibi olacak kadar para kazandığını sorarak, kamuoyunda bilinmeyen gerçekler olduğunu ifşa etti.

Böylece Özbolat ve Yanardağ’ın medya patronu olacak parayı nereden buldukları sorusu akıllarda yer etti. İki ismin de mali açıdan kötü oldukları dönemlerde nasıl bu kadar zengin oldukları merak konusu oldu!..

Kendi mahallesi Merdan Yanardağ'ı tokatlıyor!
Kendi mahallesi Merdan Yanardağ'ı tokatlıyor! "TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek'ten alınan paralarla mı kurdun?"

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Kendi mahallesi Merdan Yanardağ'ı tokatlıyor! "TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek'ten alınan paralarla mı kurdun?"

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Yorumlar

hizipsavar

bu nasıl devletteir arkadaş adam düzeni kuruyor parayı nasıl buldun şimdi mi soruluyor. doğru olan bu işe başlarken sermayeyi teyit ettirmek değil mi. diyelim ki yunan bir armatör veya ermeni bir iş adamı ülke menfaatleri için satın aldı finanse ediyor. bu dur harbiden bu işler böylemi yürüyor.
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sukru

Bir zamanlar çankaya belediye başkanı şöyle şikayet ediyordu,Yamyamları doyuramıyorumki arkadaş.Acaba bu doymak bilmez yamyamlar kimlerdi.
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