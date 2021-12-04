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Dünya Merck Japonya'da Kovid-19 ilacının kullanım onayı için başvurdu
Dünya

Merck Japonya'da Kovid-19 ilacının kullanım onayı için başvurdu

ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Molnupiravir ilacının kullanım onayı alması için Japonya'da başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 10:23:00 -
Merck Japonya'da Kovid-19 ilacının kullanım onayı için başvurdu

Merck'in Japonya ofisi, hafif ve orta derece semptom gösteren Kovid-19 hastaları için imal ettiği ağızdan alınan Molnupiravir ilacının ülke içi üretim ve satışına izin verilmesine yönelik başvuru yaptı.

Ofisten yapılan açıklamada ilacın, hastaların semptom göstermesini takip eden ilk 5 günde uygulanması halinde "hastaneye yatış ve ölüm riskini" yüzde 30 düşürdüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyetinin, ilacın kullanımına yönelik resmi kararı yıl başına kadar vereceği bildirildi.

Kyodo ajansı, Japonya'nın 1,6 milyon kişiye yetecek kadar Molnupiravir ilacının satın alınması için Merck ile ön anlaşma yaptığını aktardı.

İngiltere, 4 Kasım'da verdiği ülke içi kullanım izni ile Molnupiravir'i onaylayan ilk ülke olmuştu.

 

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