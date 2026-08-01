Mercimek köftesi yumuşacık: Tek lokması bile parmak yediriyor! Meşhur aşçılar yapıyor! Eklemek yeterli...

Lezzetli bir mercimek köftesi yalnızca mercimek ve bulgur oranında değil, yoğurma aşamasında kullanılan ek malzemelerde de gizli. Özellikle meşhur ustaların tercih ettiği köftenin tek lokması bile parmak yediriyor. Köftenin daha yumuşak, daha parlak ve ağızda dağılan bir kıvam kazanmasına yardımcı olan malzemler...

Mercimek Köftesi (Lokum Gibi Yumuşak) Tarifi İçin Malzemeler;

1 su bardağı mercimek.

3 su bardağı su.

Yarım su bardağı ince bulgur.

Yarım demet yeşil soğan.

Yarım demet maydanoz.

1 kuru soğan.

1 yemek kaşığı domates salçası.

1 yemek kaşığı biber salçası.

Karabiber, kimyon, pulbiber.



Mercimek Köftesi (Lokum Gibi Yumuşak) Tarifi Nasıl Yapılır?

Haşlanan mercimeğe bulguru ekleyip şişmesini bekliyoruz yarım saat. Bu arada soğanı sıvı yağda kavurup üstüne salçalarımızı ekliyoruz. Salça da kavrulunca çok az su ve baharatlarımızı ekleyip altını kapatıyoruz. Ilınınca şişmiş mercimeğimizin üstüne ekleyip yoğuruyoruz. Tuz ekliyoruz. Yeşillikleri ekleyip sıkımlıyoruz. Gerçekten yumuşacık oluyor. Afiyet olsun.