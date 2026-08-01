Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!
Ahpab soruşturmasında incelemeler daha da derinleşiyor. Peki bu süreçte ifadeye çağırılan, gözaltına alınan isimler hangileri? İşte tam liste...
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Ahpab soruşturmasında incelemeler daha da derinleşiyor. Peki bu süreçte ifadeye çağırılan, gözaltına alınan isimler hangileri? İşte tam liste...
SORUŞTURMADA GEÇEN İSİMLER ÇOĞALDI! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturması, sanat, basın ve iş dünyasından çok geniş bir kesimi merkeze alan çok yönlü bir adli sürece dönüştü.
FİNANSLAR HAREKETLER TEK TEK İNCELENDİ! Derneğin finansal hareketleri, bağış yönetimi ve taşınmaz devirleri üzerindeki incelemeler derinleşirken, operasyonlar dalgalar halinde sürdürülüyor.
HANGİ ÜNLÜLERİN İSİMLERİ GEÇİYOR? Yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, bunlardan bir kısmı tutuklandı. Öte yandan, kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok sanatçı, oyuncu ve gazeteci de soruşturmanın seyrine ışık tutmak amacıyla adliyeye çağrılarak ifadelerine başvurulan isimler arasında yer aldı.
İŞTE İFADEYE ÇAĞIRILAN, GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN İSİMLER!
İFADEYE ÇAĞIRILAN İSİMLER
BERNA LAÇİN
ECE ÜNER
EDA ECE
FARAH ZEYNEP ABDULLAH
FATİH ALTAYLI
FATİH PORTAKAL
FEYZA ALTUN
GÖKHAN ÖZOĞUZ
GÜLBEN ERGEN
HAZAL KAYA
HAYKO CEPKİN
İREM HELVACIOĞLU
KEREM BÜRSİN
MAHSUN KIRMIZIGÜL
ÖYKÜ SERTER
ÖZLEM GÜRSES
RUŞEN ÇAKIR
ŞAHAN GÖKBAKAR
UĞUR DÜNDAR
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