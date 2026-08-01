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Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi İstemezükçüler ürüdü kervan yürüdü: Rekortmen Havalimanının 4. ana pisti son virajda Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler! Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu! İşte bu hiç hesapta yoktu: Amerikan uçaklarını emekli edip Türkiye’den Bayraktar TB3 SİHA alacaklar Mete Yarar, Türkiye’den onlarca Hürjet alan ülkeye çekilen operasyonu ifşa etti: Tesadüf değil Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan açıklama: İçerseniz kemikleri eritiyor! Uyarı geldi, uzak durun Kars toprağında yerli güç: Taner buğdayı
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Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

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Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

Ahpab soruşturmasında incelemeler daha da derinleşiyor. Peki bu süreçte ifadeye çağırılan, gözaltına alınan isimler hangileri? İşte tam liste...

#1
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

SORUŞTURMADA GEÇEN İSİMLER ÇOĞALDI! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturması, sanat, basın ve iş dünyasından çok geniş bir kesimi merkeze alan çok yönlü bir adli sürece dönüştü.

#2
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

FİNANSLAR HAREKETLER TEK TEK İNCELENDİ! Derneğin finansal hareketleri, bağış yönetimi ve taşınmaz devirleri üzerindeki incelemeler derinleşirken, operasyonlar dalgalar halinde sürdürülüyor.

#3
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

HANGİ ÜNLÜLERİN İSİMLERİ GEÇİYOR? Yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, bunlardan bir kısmı tutuklandı. Öte yandan, kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok sanatçı, oyuncu ve gazeteci de soruşturmanın seyrine ışık tutmak amacıyla adliyeye çağrılarak ifadelerine başvurulan isimler arasında yer aldı.

#4
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

İŞTE İFADEYE ÇAĞIRILAN, GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN İSİMLER!

#5
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

İFADEYE ÇAĞIRILAN İSİMLER

#6
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

BERNA LAÇİN

#7
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

ECE ÜNER

#8
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

EDA ECE

#9
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

#10
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

FATİH ALTAYLI

#11
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

FATİH PORTAKAL

#12
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

FEYZA ALTUN

#13
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

GÖKHAN ÖZOĞUZ

#14
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

GÜLBEN ERGEN

#15
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

HAZAL KAYA

#16
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

HAYKO CEPKİN

#17
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

İREM HELVACIOĞLU

#18
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

KEREM BÜRSİN

#19
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

MAHSUN KIRMIZIGÜL

#20
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

ÖYKÜ SERTER

#21
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

ÖZLEM GÜRSES

#22
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

RUŞEN ÇAKIR

#23
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

ŞAHAN GÖKBAKAR

#24
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

UĞUR DÜNDAR

#25
Foto - Ahbap'a çok güvenmişler: İşte Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlüler!

ELÇİN SANGU

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