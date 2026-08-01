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Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

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Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Temelli Türkobası Yurt Camii'nde elektrik sisteminden dolayı yangın çıktı. Camide büyük hasar meydana geldi.

#1
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Türkobası Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Temelli Türkobası Yurt Camii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik sisteminde yangın çıktı.

#3
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

#5
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Yangın sebebiyle camide maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

#6
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

#7
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Yangının caminin içini hızlıca sardığını belirten Sami Yüksel, "Çarşamba günü, ikindi namazı kılınırken yangın çıkıyor.

#8
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Cemaat buradan müdahale etmeye çalışıyor fakat edemiyor. İtfaiyeyi arıyorlar, itfaiye müdahale ediyor ve yangını söndürüyor. Yangın buradan başlıyor, sonrasında bütün camiye zarar veriyor. Yangın bir anda büyüdü. Burada plastik rahleler vardı, onlardan dolayı daha çok tutuşmuş. İtfaiyemiz sağ olsun, müdahale ettiler, söndürdüler. Fakat duman bütün camiyi perişan etti. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir an önce camiyi tekrar faaliyete sokmak istiyoruz.

#9
Foto - Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Hepimiz elimizden geldiği kadar yardım edip bir an önce ibadete açmamız lazım. Bir ihmal söz konusu değil. Elektrik kontağından çıktı" diye konuştu.

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