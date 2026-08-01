Başkentten acı görüntüler: Cami kullanılamaz hale geldi

Cemaat buradan müdahale etmeye çalışıyor fakat edemiyor. İtfaiyeyi arıyorlar, itfaiye müdahale ediyor ve yangını söndürüyor. Yangın buradan başlıyor, sonrasında bütün camiye zarar veriyor. Yangın bir anda büyüdü. Burada plastik rahleler vardı, onlardan dolayı daha çok tutuşmuş. İtfaiyemiz sağ olsun, müdahale ettiler, söndürdüler. Fakat duman bütün camiyi perişan etti. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir an önce camiyi tekrar faaliyete sokmak istiyoruz.