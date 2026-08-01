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Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu!

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Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu!

Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 Birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatından çıkan lahit mezar taşları çalışmayı durdurdu.

#1
Foto - Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu!

Olay, Mut ilçesine bağlı Deveci Mahallesi eski hastane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hastane bölgesinde başlatılan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 Birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatında, çevre düzenleme için kazılması esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı.

#2
Foto - Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu!

BÖLGEYE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ GELDİ Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşan bir ekip sevk edildi. Alana gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazı ile lahit gün yüzüne çıkarıldı.

#3
Foto - Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu!

İNŞAATIN DURDURULMA KARARI VERİLDİ Henüz tespiti yapılmayan lahit mezarın incelenmesi için inşaatın durdurulmasına karar verildi. Çalışmalarla ilgili Adana Müze Müdürlüğü'nün kararı ve değerlendirmesi beklenirken, sürecin yaklaşık 1 ay daha sürebileceği öğrenildi.

#4
Foto - Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu!

ÇALIŞMALARIN YENİNDE BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ İnşası durdurulan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası tamamlandığında, 8 birimli Aile Sağlık Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet verecek. Aynı zamanda Sağlıklı Yaşam Merkezinin de olacağı projede Ruh Sağlığı, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı, Tıbbi Hizmetler, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim, Sigara Bırakma, Tütün ve Madde Bağımlılığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı hizmetleri verileceği bildirildi.

#5
Foto - Kepçeyle kazı yaparken buldular! Bütün çalışmalar durdu!

Sağlık alanında ilçeye hizmet edecek binanın çevresindeki çalışma sırasında lahit çıktığına değinen Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Acar, inşaattaki çalışmaların durmasını üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Acar, inşaatı biten çevre düzenlemesi yapılacak olan bölge için gerekli izinlerin verilerek tekrar çalışmanın başlamasını talep etti.

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