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Ekonomi Mercedes Rusya'dan çekiliyor
Ekonomi

Mercedes Rusya'dan çekiliyor

Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 11:11:00 -
Mercedes Rusya'dan çekiliyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom isimli Rus şirketine devrettiğini ilan etti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Rusya'da Mercedes marka otomobil satışları eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 azaldı.

Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu.

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