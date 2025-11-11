Mercedes kalitesini konuşturdu! Bataryada birinci

  • İSTANBUL
Almanya Otomobil Kulübü ADAC’ın 28.500 araç üzerinde yaptığı kapsamlı test, hibrit bataryaların dayanıklılığında büyük farklar ortaya koydu. Mercedes-Benz dayanıklılıkta lider olurken Mitsubishi erken kapasite kaybıyla son sıraya yerleşti.

Almanya’nın en büyük otomobil kulübü ADAC, Avusturyalı batarya analiz şirketi AVILOO iş birliğiyle hibrit araç bataryalarının (PHEV) dayanıklılığını test etti.

Altı yıl boyunca toplanan 28.500 yüksek voltajlı batarya durumu (SoH) verisi analiz edildi. Sonuçlar, markalar arasında ciddi farklar bulunduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre marka faktörü, batarya ömründe en belirleyici unsur. Aynı hibrit sistemlere sahip araçlarda bile, üreticinin kullandığı hücre kalitesi ve batarya yönetim yazılımı yaşlanma hızını belirgin biçimde değiştiriyor.

MERCEDES-BENZ DAYANIKLILIKTA LİDER

ADAC raporunda Mercedes-Benz modelleri, batarya sağlığı açısından en istikrarlı sonuçları verdi.

Testlerde, Mercedes hibritlerinin 200.000 kilometreye kadar batarya kapasitesini yüksek oranda koruduğu, kapasite kaybının ise oldukça düşük seviyelerde seyrettiği tespit edildi.

Buna karşın Mitsubishi PHEV modellerinde batarya kapasitesinin daha erken düşmeye başladığı, ancak bu düşüşün zamanla bir miktar dengelendiği gözlendi.

BMW, VOLVO VE VOLKSWAGEN ORTALAMA ÜSTÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Premium segmentteki BMW ve Volvo markalarının bataryaları da uzun vadede güçlü performans sergiledi.

BMW modellerinde sonuçlar, sürücünün elektrikli sürüş oranına göre değişkenlik gösterdi.

Volkswagen ve Volvo araçlarında ise batarya yıpranmasının “dikkat çekmeyecek seviyede” kaldığı belirtildi.

Ford modellerinde kapasite kaybı erken başlasa da, yüksek kilometre verisi yetersiz olduğu için uzun vadeli ömür tahminleri yapılamadı.

ÇOĞU HİBRİT 200.000 KM SONRASINDA BİLE SAĞLAM

Genel tabloya bakıldığında, hibrit araç sahipleri için sonuçlar oldukça olumlu.
Araştırma, çoğu PHEV modelinin 200.000 kilometre sonrasında bile batarya sağlık oranının %80’in üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Bu oran, hibrit bataryaların araç ömrü boyunca işlevsel kalabildiğini gösteriyor.

NEDEN BU KADAR FARK VAR?

ADAC uzmanlarına göre farkın temel nedeni, batarya hücre kalitesi ve yazılım yönetimi.

Yüksek segmentte yer alan markalar, bataryalarda daha gelişmiş termal yönetim sistemleri ve akıllı enerji dengeleme yazılımları kullanıyor. Bu teknolojiler, bataryaların daha yavaş kapasite kaybetmesini ve kararlı performansını korumasını sağlıyor.

Daha ekonomik modellerde ise maliyet kısıtlamaları nedeniyle daha düşük yoğunluklu hücre yapıları tercih ediliyor; bu da uzun vadede kapasite kaybını hızlandırıyor.

SÜRÜŞ ALIŞKANLIKLARI DA BELİRLEYİCİ

Raporda ayrıca kullanıcıların sürüş profillerinin de batarya ömrü üzerinde önemli etkiye sahip olduğu belirtildi.

ADAC’a göre, sık sık elektrikli sürüş yapan kullanıcılar için tam elektrikli (BEV) modeller uzun vadede daha avantajlı. Çünkü BEV bataryaları, daha az şarj döngüsü geçiriyor ve bu da daha yavaş yıpranma anlamına geliyor.

HİBRİT BATARYALAR OLUMLU SINAV VERDİ

ADAC raporu, her ne kadar markalar arasında belirgin farklar ortaya koysa da, hibrit araç bataryalarının genel dayanıklılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Mercedes liderliğinde premium markalar uzun ömürlülükte öne çıkarken, düşük segmentteki üreticilerin yazılım ve hücre kalitesine yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.

