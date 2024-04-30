Mercedes, Apple CarPlay’den vazgeçiyor! Artık olmayacak…

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, yakın zamanda yapılan bir röportajda Apple’ın kendilerini partner olarak tanıtmasına rağmen yeni CarPlay’i kullanma planlarının olmadığını açıkça belirtti. Yani yeni nesil CarPlay desteği Mercedes-Benz otomobillerinde kesinlikle yer almayacak. Şirket, bunun yerine gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladıkları kendi işletim sistemine odaklanıyor.

Mercedes-Benz işletim sistemi

Mercedes-Benz patronu, Apple'ın CarPlay sistemi hakkında şu açıklamada bulundu: “Olaya daha geniş bir açıdan bakmanız gerekiyor. Arabanıza ve dünyaya açılan bu dijital pencerede olup biten her şey yalnızca bilgi-eğlence amaçlı değil. Önemli olan sadece dinlediğiniz müzik veya yaptığınız telefon görüşmesi değil."

Kendi sistemlerine ilişkin olarak ta "Başka bir devrimin yaşandığı yer de otonom sürüş. Mercedes-Benz işletim sistemimiz, arabanın beynindeki merkezi sinir sistemi. Tüm işletim sistemi, bilgi-eğlence sistemi, otonom sürüş, gövdenin her bir fonksiyonu, arabanın dışı ve içi, tüm sürüş sistemi, batarya yönetimi, bunların hepsi tek bir bütünsel yazılım mimarisi. Dolayısıyla en iyi müşteri deneyimini oluşturmak istiyorsanız, bunu bir bütün olarak düşünmeniz gerekiyor; bu bağlantılı sistemi de yalnızca üretici yapabilir.” açıklamasında bulundu.

Eski CarPlay ve Android Auto kullanılmaya devam edecek

Mercedes-Benz’in yeni nesil CarPlay'i destekleme planı olmasa da mevcut klasik CarPlay uygulamasından vazgeçmeyecek. Bu arada Mercedes, sürüş asistanı sistemiyle birleştirilen yeni nesil harita geliştirmek için Google ile birlikte çalışıyor.