  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tekel bayilerinden BAT grubu sigaralara protesto kararı! Artık satılmayacak

Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

Suudi Arabistan’dan çok konuşulacak karar! Veliaht Prens Muhammed bin Selman, sonunda bunu da yaptı

Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü

“Bahçeli devrim mi yapacak” diyenlere kötü haber! Devlet Bey, o adımıyla bir kez daha bazılarını resmen şapa oturttu

Ahmet Hakan’dan olay “Meral Akşener” iddiası! Böyle bir şey gerçekten olur mu yahu

Türk Hava Yolları’ndan tüm dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Vay vay vay

30 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, “İlginç bir tesadüf” diyerek duyurdu! O “Tansu Çiller” detayı çok ama çok dikkat çekti

30 Nisan 1998: Nizar Kabbani'nin vefatı (Suriyeli Şair/Diplomat)
Otomotiv Mercedes, Apple CarPlay’den vazgeçiyor! Artık olmayacak…
Otomotiv

Mercedes, Apple CarPlay’den vazgeçiyor! Artık olmayacak…

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:49:00 -
Mercedes, Apple CarPlay’den vazgeçiyor! Artık olmayacak…

Apple, yeni nesil CarPlay'i tanıtırken partnerler arasında Mercedes'i de göstermişti ancak Mercedes-Benz patronu, yeni nesil Apple CarPlay yerine kendi sistemlerini kullanacaklarını söyledi.

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, yakın zamanda yapılan bir röportajda Apple’ın kendilerini partner olarak tanıtmasına rağmen yeni CarPlay’i kullanma planlarının olmadığını açıkça belirtti. Yani yeni nesil CarPlay desteği Mercedes-Benz otomobillerinde kesinlikle yer almayacak. Şirket, bunun yerine gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladıkları kendi işletim sistemine odaklanıyor.

Mercedes-Benz işletim sistemi

Mercedes-Benz patronu, Apple'ın CarPlay sistemi hakkında şu açıklamada bulundu: “Olaya daha geniş bir açıdan bakmanız gerekiyor. Arabanıza ve dünyaya açılan bu dijital pencerede olup biten her şey yalnızca bilgi-eğlence amaçlı değil. Önemli olan sadece dinlediğiniz müzik veya yaptığınız telefon görüşmesi değil."

Kendi sistemlerine ilişkin olarak ta "Başka bir devrimin yaşandığı yer de otonom sürüş. Mercedes-Benz işletim sistemimiz, arabanın beynindeki merkezi sinir sistemi. Tüm işletim sistemi, bilgi-eğlence sistemi, otonom sürüş, gövdenin her bir fonksiyonu, arabanın dışı ve içi, tüm sürüş sistemi, batarya yönetimi, bunların hepsi tek bir bütünsel yazılım mimarisi. Dolayısıyla en iyi müşteri deneyimini oluşturmak istiyorsanız, bunu bir bütün olarak düşünmeniz gerekiyor; bu bağlantılı sistemi de yalnızca üretici yapabilir.” açıklamasında bulundu.

Eski CarPlay ve Android Auto kullanılmaya devam edecek

Mercedes-Benz’in yeni nesil CarPlay'i destekleme planı olmasa da mevcut klasik CarPlay uygulamasından vazgeçmeyecek. Bu arada Mercedes, sürüş asistanı sistemiyle birleştirilen yeni nesil harita geliştirmek için Google ile birlikte çalışıyor.

Mercedes ve Togg kazası sosyal medyaya damga vurdu
Mercedes ve Togg kazası sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mercedes ve Togg kazası sosyal medyaya damga vurdu

Mercedes'in yeni elektrikli modelleri EQA ve EQB Türkiye’de! İşte fiyatları
Mercedes'in yeni elektrikli modelleri EQA ve EQB Türkiye’de! İşte fiyatları

Otomotiv

Mercedes'in yeni elektrikli modelleri EQA ve EQB Türkiye’de! İşte fiyatları

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda

Otomotiv

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda

En sevilen markalardan biriydi.. Ve Mercedes G efsanesi imzayı attı: Tamamen elektrikli oldu! İşte yeni fiyatı
En sevilen markalardan biriydi.. Ve Mercedes G efsanesi imzayı attı: Tamamen elektrikli oldu! İşte yeni fiyatı

Otomotiv

En sevilen markalardan biriydi.. Ve Mercedes G efsanesi imzayı attı: Tamamen elektrikli oldu! İşte yeni fiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23