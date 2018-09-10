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Merasim Sokak davasında karar çıktı!

17 Şubat 2016 yılında Ankara Merasim Sokak'ta meydana gelen ve 29 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin davada, karar çıktı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:30
Merasim Sokak davasında karar çıktı!

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısı ile ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme saldırıdan sorumlu tuttuğu 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SALDIRIDA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Devlet Mahallesi Merasim Sokak İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede, 17 Şubat 2016'da askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina da zarar görmüştü.

Soruşturma sonucunda, saldırganın "Zinar-Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer olduğu belirlenmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın paravan örgütü TAK tarafından üstlenilen eylemin PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla ve PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de arasında yer aldığı 68 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.Saldırıyla ilgili PKK/KCK yöneticilerinin de arasında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:30
  1. Ankara
  2. Merasim Sokak
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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