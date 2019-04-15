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Meram Belediyesporlu Kick Boksçulardan bir büyük başarı daha

Türkiye adına Open Kick Boks Avrupa Kupasına katılan Meram Belediyesporlu sporcular, turnuvadan 5 madalya ile döndü.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:56
Meram Belediyesporlu Kick Boksçulardan bir büyük başarı daha

Yakaladıkları bu başarılar ile sporcularımızın, Konya’nın ve Meram’ın gururu olduklarının altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi için gençlerimizi teşvik etmeye, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. 4. Uluslararası Open Kick Boks Avrupa Kupasında Türkiye adına yarışan Meram Belediyesporlu 5 sporcu madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 29 ülke, 361 kulüp ve 2500 sporcunun katıldığı turnuvadan madalyalarla dönen sporcular Konya’nın ve Meram’ın gururu oldular. Altın madalyaya uzanan isimlerden Sabriye Gür, bu başarısıyla Dünya Şampiyonasında da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Uluslararası turnuvada dereceye giren sporcuların isimleri ise şöyle: ● Sabriye Gür; Full Contact 70 Kg Şampiyona 1.’si ● N.Nisanur Demirok; Point Fighting 42 Kg 1.● Şeyma İyiel; Full Contact 70 Kg 2. ● E.Abdullah; Point Fighting 37 Kg 3. ● Muzaffer Karabulut; Full Contact 51 Kg 3.

SPORA TEŞVİK ETME SÖZÜ

Geçen hafta Antalya da gerçekleştirilen 4.Uluslararası Avrupa Kupası’nda dereceye giren sporcuları tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: “Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları spora teşvik etmek, geleceğimiz adına atılmış en önemli adımlardan biri olacağının bilincindeyiz. Türkiye, Konya ve Meram son 16 yılında bu anlayış çerçevesinde çok önemli adımlar attı, çok büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, daha rahat, daha güzel ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri için Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Meramımızda da tesisler yükselttik, yatırımları hayata geçirdik ve spor alt yapısında çok önemli hizmetler ortaya koyduk. İşte aldığımız bu ödüller, bu yatırımların meyveleri. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi için çocuklarımızı teşvik etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar süregelen spora ve sporcu gençlere verilen desteği bugünden sonrada artırarak devam ettireceğiz. Bu şampiyona da alınan ve göğsümüzü kabartan bu başarılar vesilesi ile şahsım ve Meram adına madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini ümit ediyorum.”

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:56
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Meram Belediyespor

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