Meral'i, Kemal'i, Sezai'yi çıldırtan fotoğraf!

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte düzenledikleri ortak mitingde samimi görüntüler verdi.17 Mart 2019 Pazar 16:35
Cumhur İttifakı, Kandil'in güdümündeki partilere meydan okudu. Terör sevicilerle kol kola hareket eden CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de ortak miting düzenleyen AK Parti ve MHP liderleri, coşkulu kalabalığa seslendi.
Samimi anlar
Konuşmalarını tamamlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahneye çıkarak samimi görüntüler verdi.
İzmir'de tarihi miting, tarihi kalabalık!
İzmir'i sallayan miting öncesi bir araya geldiler
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