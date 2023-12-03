Meral sopayla hizaya getirildi

14-28 Mayıs seçimleri arefesinde tekmelediği ‘kumar masası’na sessiz sedasız dönen İP Genel Başkanı Meral Akşener kıvırmaya devam ediyor. Seçim mağlûbiyetlerinin sarstığı CHP’ye “hayatta başarılar” dileyip kuyruk siyasetini bırakacaklarını ve 31 Mart’ta kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklayarak at pazarlığını kızıştırmaya çalışan Akşener, üst aklın baskısıyla ağız değiştiriyor. Akşener’in kayıp 132 milyon lira, kayıt dışı para, ısmarlama anket, taciz rezaletinin bir mahfil tarafından kamuoyuna yansıtılması sonrası paniklemesi ve 180 derece dönüş yaparak şer ittifaka göz kırpması “pes” dedirtiyor.

MERAL’İN İP’YLE KUYUYA İNİLMEZ

Olan biteni Akit’e değerlendiren Batı Asya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğlu, şunları dile getirdi: “Meral Hanım ilkeli ve tutarlı değildir. Millet İttifakı içinde iken de rahat durmamış, ‘U’ dönüşü yapmış, başkalaşmıştır. Görünüşte ittifakın aleyhine beyanlarda bulunmuştur. CHP’ye kuyruk olmayacağını söylemiştir. Hâliyle Meral Hanım’ın şer ittifakından kopup kopmayacağı merak konusu olmuştur. Tabii CHP’de Kılıçdaroğlu’nun devrilmesi, Özel’in başkan yapılmasıyla yeni bir evreye girilmiştir. Özel’in mavi boncuk dağıtması Meral Hanım’ın aslına rücû etmesine neden olmuştur. Şu unutulmamalı ki Meral Hanım’a güvenilmez. Ona DYP’de de MHP’de de itimat edilmemiştir. İP’le de güven duyulmayacak biri olduğuna işaret etmiştir. Akşener’in elinde İP de kukla durumuna gelmiştir. Çünkü Anadolu orijinli, yerli bir yapı değildir. Böyle bir yapı kullanılmaya mahkûmdur. Kendini kullanan, içini dışını bilen odaklara direnememektedir. Ayıplarını örtemediği için bu odakların taleplerini reddedememektedir. Hiç iyi konumda değildir. Akşener’in kartları bitmiştir. Skandallarla kartlar devre dışı kalmıştır. İP de aslına rücû etmiştir. Önemi de kalmamıştır. Çünkü oyları erimektedir. Halk dönen dolapları görüp İP’ten kaçmaktadır.”

“Ha Hoca Ali ha Ali Hoca”

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ise şunları söyledi: “Akşener’in adı zikredildiğinde yenilir yutulur gibi olmayan açıklamalarla kalktığı masaya tıpış tıpış döndüğü hatırlanıyor. ‘İp’lerinin başkalarının ellerinde olduğu anlaşılıyor. Bu net. Yeni dönemde de Akşener, CHP’ye 2019’da kazandırılan belediyelerin bir bölümünü alma manevraları yapıyor. Bunun yanında seçmenine şirin görünmeye çalışıyor. ’Kuyruk siyasetini terk edeceğiz, 31 Mart seçimlerine tek başımıza gireceğiz’ çıkışına rağmen at pazarlığı yürüttüğü ve el yükseltme çabası içinde olduğu müşahede ediliyor. 31 Mart’a giderken çok çirkin olaylarla da karşılaşılıyor. İddialar, ithamlar, skandallar ifşa ediliyor. Akla da ‘Ha Hoca Ali ha Ali Hoca’ hikâyesi geliyor. Akşener ve arkadaşlarının elleri mahkûm, ittifaka ‘evet’ yanıtını verecekler. Çalkantıları da kullanacaklar, ittifaka inişli çıkışlı yoldan gidildiğini savunacaklar. Esasında İP’in hiçbir yerde tek başına ağırlığı yok. Onun için pazarlıkla bir şeyler koparmaya uğraşıyorlar. İP’in İBB ve ABB adaylarını açıklamaması bile ortada pazarlığın döndüğünü kanıtı. Açıklasa ne olur? Kazanamaz. Böyle bir imkân ya da ihtimal yok. Onun için İP ‘Ne koparırsam kâr’ anlayışını güdüyor.”