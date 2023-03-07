Meral Akşener'in tiyatrosunu Deniz Zeyrek itiraf etti!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Halk TV canlı yayınında Meral Akşener'in masaya dönmek için tezgahladığı tiyatroyu itiraf etti.
Yeniakit.com.tr
Zehir zemberek sözlerle 6'lı masayı dağıtıp, uydurulan bir cumhurbaşkanı yardımcısı modeliyle masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararı Halk TV canlı yayınında konuşuldu.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Meral Akşener'in tezgahladığı tiyatroyu itiraf niteliğinde bir değerlendirmede bulundu.
Zeyrek, seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun kazanması ihtimali üzerine konuştu.
Deniz Zeyrek, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın seçimden sonra "Bizi neden cumhurbaşkanı yardımcısı yapmıyorsunuz?" diye sormayacağını söyledi.
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Zeyrek ardından, "Meral Akşener'in de bunun fikri takibini yapacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.