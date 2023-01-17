Meral Akşener'in seçim videolarında dikkat çeken detay! İlkinde İmamoğlu ikincisinde Yavaş!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2. seçim videosunu yayınladı. İYİ Parti'nin ilk seçim videosundaki Ekrem İmamoğlu'nun ardından ikinci seçim videosunda da CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
Yeniakit.com.tr
2. seçim videosunu Twitter hesabından yayınlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk videosunda yer verdiği CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından, şimdi de CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yer verdi.
İlk videoda Ekrem İmamoğlu'nun sözde mağduriyetini gündeme getiren Meral Akşener, ikinci videosunda da ANKAPARK'a ilişkin Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği basın açıklamasını ekrana yansıttı.
İYİ Parti’den yapılan açıklamaya göre; lider iletişim kampanyasına ilişkin videolar Akşener’in sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam edilecek.