Meral Akşener'in reklam afişi gündem oldu: O detay vatandaşların gözünden kaçmadı

Altılı Masa'nın üyelerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 Mayıs genel seçimleri için hazırladığı reklam afişlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yer alması vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

'MİLLET İTTİFAKI'NDA ÇATLAK MI VAR?'

'Birlikte Başaracağız' yazılı billboardları gören vatandaşlar, 'Millet İttifakı'nda çatlak mı var?' sorusunu sormaya başladı.

'ALLAH ÜLKEMİZİ BUNLARDAN KORUSUN'

Billboardları gören vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı:



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Bunlar daha şimdiden bölünmüşler, bir partinin genel başkanı bir başka partinin belediye başkanlarıyla birlikte olduğunu ima ediyor ve o partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen bunu yapıyor. Allah göstermesin bunlar kazara iktidar olsa memleketin hali perişan olur. Allah ülkemizi bunlardan korusun.