Meral Akşener'in peşine takılan Cihangir İslam'dan güldüren Ayasofya iddiası

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fetih Suresi okunan Ayasofya'nın ibadete açılması yeniden gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı milletin vereceğini söylemiş ayrıca Ayasofya'yı müze statüsüne geçiren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptal yolunun incelenmesi için talimat vermişti. Öte yandan, Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği karar bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine açıkça destek veremeyen muhalefet partileri, süreci siyasi malzemeye çeviriyor.

Geçtiğimiz gün İYİ Parti araştırma önergesi verdi, AK Parti'den ret oyu geldi. Bunun üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Parti'nin çelişki içinde olduğunu iddia etti.

Ancak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Temmuz'da atılacak adımlara vurgu yaparak ret oyu verdiklerini duyurmuştu.

Cihangir İslam da çarpıttı

TBMM çatısı altına Saadet Partisi'nden giren fakat daha sonra istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da Akşener'in peşine takıldı. TBMM'de ciddi bir sınav olduğunu söyleyen İslam, AK Parti'nin Ayasofya'nın ibadete açılmasını engellediğini iddia etti.

Cihangir İslam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açıklamalarına rağmen Meclis'teki oturumu çarpıtması tepki çekti.

Bülent Turan: Ne ayıp bir üslup

Halbuki gerçek farklı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Meral Akşener'e tepki göstermiş, verdikleri önerge teklifini eleştirmişti.

Turan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ne kadar ayıp bir üslup! AK Parti 'Ayasofya’nın açılmasına' değil, İyi Parti'nin dün Ayasofya açılamaz iddialarına rağmen bugün 'araştırma komisyonu kurulması' önergesine ret oyu verdi. Neyi araştıracaksınız, İstanbul'u kimin fethettiğini mi? Konu belli, atılacak adım belli..."

Mehmet Muş: Gerekli adımlar atılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını vermişti.