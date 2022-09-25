Meral Akşener'in korumaları dert yanan vatandaşı tartakladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katıldı.

Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Korumalar tarafından uzaklaştırıldı

Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

'Korumalar aldı itekledi beni'

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."