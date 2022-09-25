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Gündem Meral Akşener'in korumaları dert yanan vatandaşı tartakladı
Gündem

Meral Akşener'in korumaları dert yanan vatandaşı tartakladı

Mersin'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, işten çıkarıldığı için kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı terslerken, Akşener'in korumaları, kucağında çocuğu da bulunan vatandaşı tartaklayıp uzaklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 02:34:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katıldı.

Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Korumalar tarafından uzaklaştırıldı

Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

'Korumalar aldı itekledi beni'

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."

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