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Siyaset Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener anjiyo oldu
Siyaset

Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener anjiyo oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener kan değerlerinde meydana gelen yüksek kolestrol nedeniyle anjiyo oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:44:00 -
Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener anjiyo oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in eşi Tuncer Akşener'in anjiyo olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan kardeşi Hasan Basri Akşener tedbir amaçlı anjiyo olduğunu belirtti.

Tuncer Akşener anjiyo oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener kan değerlerinde meydana gelen yüksek kolestrol nedeniyle anjiyo ameliyatı oldu. Akşener’in ameliyatını kardeşi Hasan Basri Akşener sosyal medya hesabından duyurdu.

Akşener, “Tuncer ağabeyimle ilgili sağlık durumunu merak eden arkadaşlar. Arayanlar oldu, ben konuyu yeni ayrıntılı öğrendim. Tuncer ağabeyim kan değerlerinde kolesterol yüksekliği nedeniyle tedbir amaçlı anjiyo olmuştur. Herhangi bir kalp krizi ya da stend takılma olmamıştır. Sağlık durumu için arayan soranlara teşekkür ediyorum” diye yazdı.

 

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