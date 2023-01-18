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Siyaset Meral Akşener'in 28 Şubat yalanı ortaya çıktı
Siyaset

Meral Akşener'in 28 Şubat yalanı ortaya çıktı

28 Şubat darbesinin karşısında olduğunu iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yalanı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 22:22:00 - 2023-01-18 22:23:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı ve başörtüsü düzenlemesine 'hayır' dediği konuşmasında 28 Şubat Post Modern Darbesi'nin de karşısında olduğunu iddia etti.

Arşivdeki görüntülerini unutturan Akşener, "Dün 28 Şubatların karşısında biz vardık, bugün milletimizin yanında biz vardık" yalanıyla 28 Şubat darbecilerinin yanında değil karşısında olduğu imajı vermeye çalıştı.

Darbecilerin dayattığı MGK kararlarına tam destek: Gönülden uygulayacağım

28 Şubat Darbesi sürecinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mehmet Ali Birand'a mülakat vererek MGK kararlarının eksiksiz uygulanacağını söylemişti.

"Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum" diyen Akşener, uygulanmadığı durumda görevi bırakıp bırakmayacağı sorusuna ise "Başka çaresi yok, uygulanacak! Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak" vurgusunu yapmıştı.

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GokTurk

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