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Meral Akşener'e yeni danışman!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanı Ersin Beyaz'ın kendisinin başdanışmanı olacağını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun da il başkanlığını devralacağını söyledi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:19
Meral Akşener'e yeni danışman!

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın devir teslim töreninde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanı Ersin Beyaz'ın kendisinin başdanışmanı olacağını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun da il başkanlığını devralacağını söyledi.

Akşener, 24 Haziran genel seçimlerine değinerek, "İYİ Parti, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlarının gayretiyle ki çok yeni kurulmuş olmasına rağmen, milletvekili adaylarımız, aday adaylarımız ve adaylarımızın ellerinden gelen gayreti ortaya koymalarıyla 25 Haziran'da yedinci ayı dolan bir siyasi partinin gösterebileceğinin çok fevkinde bir başarı göstermiştir. 24 Haziran seçimlerinin İYİ Parti açısından başarılı olduğuna şüphesiz inanıyorum." diye konuştu. 

Seçimlerde yüksek bir çıtayla yola çıktıkları için başarıyı göremediklerini ifade eden Akşener, "Elbette bu başarıyı içselleştiremedik. Çünkü talebimiz, çıtamız çok yüksekti." dedi.

"Benim için İstanbul kızıl elma demek"

Ersin Beyaz'ın görevden alınmış, istenmeyen bir il başkanı olmadığı belirten Akşener, "Biz burada bir bayrak değişimi yapmıyoruz. Bir kardeşimiz Ankara'da benimle çalışacak. Benimle çalışan bir başka kardeşim de il başkanı olacak. Ersin'i aldım emanetimdedir. Buğra'yı getirdim emanetimdir. İYİ Parti'nin 8 milletvekili çıkardığı İstanbul'da artık çıta koymuyoruz. Sonra üzülüyorsunuz, ben de üzülüyorum. Dolayısıyla İstanbul'da hepimizin başını göğe eğdirecek bir sonuçla karşılaştıracağını biliyorum. Ona olan inancım tamdır." değerlendirmesini yaptı.

Meral Akşener, birlik ve bütünlük içinde el ele vererek çalışacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim için İstanbul evim demek. Benim için İstanbul bir rüya demek. Benim için İstanbul kızıl elma demek. Onun için sağa, sola bakmadan, vakur, çalışkan, sakin, sağduyulu... Bir dümen çevriliyor, bu kelimeyi özellikle seçtim. Bir başka siyasi partinin yerine oynayan ve karşıtı olan, onun bir diğer cüzü olan bir siyasi yapı haline getirilmek isteniyoruz. Bu dümeni, oyunu görmüş durumdayız. Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir. Yolumuza bakacağız. İstanbul'u iyi yapmak için, İstanbul'a iyilik yapmak için hep beraber yürüyeceğiz.

Konuşmaların ardından Beyaz, İstanbul İl Başkanlığı görevini Kavuncu'ya devretti. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meral Akşener
  4. Ersin Beyaz
  5. Buğra Kavuncu

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