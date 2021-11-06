Meral Akşener'e böyle seslendiler: Partiden atın

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat 796 gündür evlat nöbeti tutan aileler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın partiden atılmasını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 796'ncı gününde devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler, dün Bingöl'de şehit yakınına küfürler savuran İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.

Evlat nöbetindeki aileler adına açıklamalarda bulunan Süleyman Aydın, "Biz anneler ve babalar olarak hiçbir zaman yılmadık. Eylemimizin ilk gününden beri Türkiye'nin her yerine çağrı yaptık, gelin bize destek olun dedik bu HDP’nin iç yüzünü ortaya çıkaralım ve dört bir yandan bize destekler geldi acımızı paylaşanlar oldu. Ama maalesef muhalefet partilerinden CHP ve İYİ Parti yanımıza gelmediler. Meral Akşener’e yüzlerce kez çağrı yaptık ama o bir kere bile gelip bize destek olmadı. Dün de gördüğünüz gibi bir şehidimizin ağabeyi sırf HDP’ye destek vermeyin dediği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından ağza alınmayacak küfür ve hakaretler edilmiştir. Şehit ailelerimiz asla yalnız değiller. Biz evlat nöbeti tutan aileler olarak Meral Akşener'den şunu istiyoruz, eğer biraz vicdanınız varsa, şehit ailesine küfür eden Türkkan’ı partiden atarsınız" dedi.