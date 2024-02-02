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Siyaset Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti’de istifa depremi
Siyaset

Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti’de istifa depremi

Yeniakit Publisher
2024-02-02 20:58:00 - 2024-02-02 21:14:04

İYİ Parti Rize eski İl Başkanı Ayşegül Özyanık’ın ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından İYİ Parti İl Başkanlığında istifa depremi yaşandı. Özyanık, kendisi ile birlikte 200 partilinin partiden istifa ettiğini açıkladı.

Cengiz Topel Yıldırım’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan İYİ Parti’nin sosyal medya hesaplarından “Neredeyse 30 yıldır Ankaramızda hüküm süren vizyonsuzluk ve vasatlık” paylaşımını alıntılayan eski İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, bu paylaşımdan rahatsız olduğunu ifade edip partisini eleştirdi. Bunun üzerine harekete geçen İYİ Parti Rize İl Başkanlığı, eski İl Başkanları Öyanık’ın ihracını isteyerek disipline sevk etti. Bu duruma tepki gösteren partililer ise Özyanık’ın yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa etti.

Özyanık, Genel Başkan Meral Akşener’in ‘Benimle vicdanınız arasında kalırsanız vicdanınızla hareket edin’ sözünden yola çıkarak paylaşım yaptığını ve sonucunda kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini ifade etti.

Özyanık, kendisi ile birlikte 200 kişinin daha İYİ Parti’den istifa ettiğini belirterek, “Bu benim için üzücü bir açıklama bunu söylerken içim kan ağlıyor. Ben kimsenin çetelesini tutup da istifa ettirdi gibi bir durum yok. Beni arayan arkadaşlarıma baktığımda bir sayı verecek olursak yaklaşık 200 kişi civarında bir arkadaşımız bizle birlikte yol yürüyeceğini ifade ettiler. Bunun dışında genel merkezle görüştüğümde kendilerinin kesinlikle böyle bir talimatı olmadığını ifade ettiler. Ben hatta zamanlama olarak çok yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

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