Meral Akşener'den "traktör" pozu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binasının açılışı için geldiği Manisa'da erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ Parti'yi seçime sokamamak gibi planı, programı yırtar atarız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin İl Başkanlığı binasının açılışı için Manisa'ya geldi. Mehter Takımı, Atlı Birlikler, traktörler ve partililer tarafından karşılandı. Traktöre binip basına poz veren Akşener, yaklaşık 600 metre yürüyerek parti binasına geçti.

Akşener burada yaptığı basın açıklamasında erken seçimi değerlendirerek, seçime en hazır partinin İYİ Parti olduğunu savundu.

Akşener, "24 Haziran'la ilgili çeşitli karışık bilgiler kamuoyuna servis ediliyor. İYİ Parti'nin seçime iktidar tarafından seçime sokulmayacağına dair kanaatler oluşturuluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim bugüne kadar pek çok siyasi parti kurulmuş, kurucular kuruluyla kongresini yapmış bu arada da 41 il artı üçte bir ilçesini kurmuş ve bunun üzerine 6 ay sonra seçime girmişler. Şimdi futbol oynarken oyunu yarıda durdurup basket kurallarıyla siz bu oyunu oynayacaksınız denirse bütün oyuncular birbirleriyle çarpışır. Bu nedenle bu konuda herhangi bir kural değişikliğini hukuksuzluk sayarız. Başından beri 24 Haziran seçimini erken, baskın, korku seçimi olarak adlandırdığımız bu seçimle ilgili ortaya konulan bu karışık mesajlara yönelik başından beri bir şey söyledik o da şudur; İYİ Parti'yi seçime sokamamak gibi planı, programı yırtar atarız birincisi bu. Oyun kuralı yarı yolda değiştirilmeye kalkışıldığı zaman da, hani Türkiye'de çok hukuk vardır demiyoruz ama gereken neyse, şahsi olarak, kendi adıma bunu yapmaya hazır olduğumu buradan beyan etmek istiyorum, herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek. Bütün şekil ve şartlarını biz yerine getirdik. Dün başka siyasi partiler için geçerli olan ve seçime girilmiş olunan bu hukuki şekil ve şartlarının bugün değiştirilmesi demek İYİ Parti'den korkmak anlamını taşır" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞIMDA BİR ENGEL YOK"

Cumhurbaşkanlığı adaylığında herhangi bir engel olmadığını kaydeden Akşener, şunları söyledi:

"An itibariyle şahsi olarak adaylığımın karşısında herhangi bir engel yok. Vatandaş imza verecek ben geleceğim. Kendimi tarttırıyorum. 100 bin imza toplayamazsam zaten bu işin içinde olmaya gerek yok. 100 bin imza topladığım an itibariyle arkadaşlarımız bu konuda irade koyduğu, milletimiz destek verdiği an itibariyle cumhurbaşkanı adaylığım üzerinde herhangi bir problem yok. Problem İYİ Parti'nin seçime girmesiyse onun için tekraren söylüyorum; bu konuda oyunun kuralını değiştirmeye çalışanlar ayaklarını denk alsın. Üzerime ne düşüyorsa, bunu yapacağımdan herkes emin olsun."