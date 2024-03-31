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Siyaset Meral Akşener'den istifa kararı! Yeniden aday olmayacak
Siyaset

Meral Akşener'den istifa kararı! Yeniden aday olmayacak

Yeniakit Publisher
2024-03-31 22:51:00 -
Meral Akşener'den istifa kararı! Yeniden aday olmayacak

İYİ Partili İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti'nin seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı almasının ardından partisinden istifa eden ve İBB'de bağımsız meclis üyesi olarak görevine decam eden İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."

BİLGE YILMAZ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sandıkların kapanmasıyla gelen ilk seçim sonuçlarının ardından partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etti. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" demişti.
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Yorumlar

Şeref Kazan

Vay CHP lilerin sövdüğü İmamoğluna sevgilisi gibi sarılan kadın değilmi bu

Ali

Evet sizde chp pkk ittifakı yolcusunuz ne oldu sizin milloyetcoliginiz ve ûlkûcûlúgûnüz sizin yeriniz Akp yanı olmalîydi
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