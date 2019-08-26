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Meral Akşener’den idam açıklaması: "Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım"

Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut’un ailesine taziye ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti’nin genel başkanı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
Meral Akşener’den idam açıklaması: "Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım"

Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut’un ailesine taziye ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti’nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım" dedi.


Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un ailesine taziye ziyaretinde bulunan Akşener, "Bu çok acı bir ziyaret. Taziye ziyareti aynı zamanda Emine kardeşim gibi, rahmetli Emine kardeşim gibi şiddet gören, öldürülen, dayak yiyen kadınlarımızın da gündeme gelmesini sağlama amaçlı bir ziyaret" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım"


Ailenin idam cezasının gelmesini istediğini kaydeden Akşener, "Ailemizle konuştuk, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle anne ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının gelmesini söylediler. Bununla ilgili Meclisteki grubu olan siyasi partilerle konuşacağız. Geride 10 yaşında olan bir kızımız var. Hem bu olayı unutturmamız lazım. Sizlere düşen görev bu. Bizlere düşen bir görev aynı zamanda. Hem de bu çocuğun, Bilge’nin bu tramvayı atlatması için de elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım. Çok üzgünüm. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti’nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
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