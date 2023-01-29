Meral Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu bunu duyarsa kıyamet kopar

Haberalternatif.com'da yer alan habere göre, Altılı Masa “Aday açıklama” sürecini Şubat ayına bırakırken, adayın halen açıklanmamış olması muhalif seçmende de rahatsızlık ve sabırsızlık meydana getiriyor.

Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının henüz açıklanamamış olmasının nedenini CHP ve İYİ Parti’li kurmaylar “Aday belirlemek yerine sistemin değişeceği ana yol haritası üzerinde çalışıyoruz” yahut “AK Parti’ye adayı yıpratma şansı tanımıyoruz” şeklinde açıklasalar da asıl gerçek sebebin Altılı Masa içerisinde aday olma konusunda kesin bir kararlılık gösteren ve partisinin tüm yetkililerinin de adaylığı konusunda açıklamalar yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener’in “Direniyor” olması.

Son olarak İYİ Parti’li Cihan Paçacı’nın her ne kadar sonrasında partideki görevinden istifa etse de “Kılıçdaroğlu’nun aday olarak masaya dayatılması halinde İYİ Parti’nin kendi adayını çıkartabileceği” şeklindeki açıklaması İYİ Parti’nin uzun zamandır Kemal Kılçdaroğlu’nun seçimi “Riske atacak aday” olduğu ve bu nedenle aday olmaması gerektiği şeklindeki tutumunu devam ettirdiğini ortaya koydu.

Akşener ile Kılıçdaroğlu özel zirve gerçekleştirdi

Ankara kulislerinde dolaşan son bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun her söyleminde adaylığını daha da “Kesinleştiren” ve “Geri dönülemez” hale sokan açıklamaları ve ısrarı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması ile giderek derinleşen “Adaylık krizi” noktasında son 72 saatte Ankara’da önemli gelişmeler yaşandı.

Kulislerden yansıyanlara göre Altılı Masa toplantısı sonrasında masadaki diğer 4 parti liderinden ayrı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Özel bir ikili toplantı” gerçekleştirdiler.

Toplantının tek gündem maddesi ise “Adaylık” konusuydu ve artık giderek derinleşen “Adaylık krizinin” çözülmesi hedefleniyordu.

Toplantıda ilk konuşan isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olurken, Akşener Kılıçdaroğlu’na "Biz sokakta sizin değil, Ekrem Bey ve Mansur Bey’in ismini duyuyoruz, talebin bu yönde geldiğini çok açık biçimde görüyoruz. Ayrıca şartlar 2018’deki şartlar ile aynı değil. Ekrem Bey’e her an siyasi yasak gelebilir, aday gösterilse dahi kampanyanın hemen öncesinde yahut kampanya esnasında siyasi yasaklı hale gelmesi durumunda adaysız kalınabilir. Bizim görüşümüz, Mansur Bey’in de fikri alınarak kendisinin aday gösterilmesi” ifadelerini kullandı.

Akşener’in adaylık konusunda “Fikri alınarak” aday gösterilmesini önerdiği Mansur Yavaş konusunda Kemal Kılıçdaroğlu “Mansur Bey kararı bana bıraktı, benim kararıma saygı duyacak ve arkasında duracak” cevabını verdi…

İYİ Partili vekil Mansur Yavaş’a gönderildi

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Yavaş hakkındaki “O kararı bana bıraktı, kararıma saygı gösterip arkasında duracak” sözlerini “teyit etmek” ve Yavaş’ın “adaylık” konusundaki son tutumunu bizzat kendisinden öğrenmek için Yavaş’ın Hukuk Fakültesi’nden yakın arkadaşı olan bir İYİ Parti Milletvekilini Mansur Yavaş’a gönderdi.

Bu İYİ Parti’li vekil ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 26 Ocak'ta bir araya geldiler. İYİ Parti’li vekil Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde yaşananları Mansur Yavaş’a aktardı ve “Aday olup olmayacağını” sordu.

Mansur Yavaş ise “Ben sözümün arkasındayım. Genel Başkanım onay verirse aday olurum ve ilk turda da seçimi kazanırız. Ama Kemal Bey istemezse aday olmam. Kemal Bey isteyip, onay vermediği takdirde lütfen beni adaylık spekülasyonlarının içerisine çekmeyin, adaylık için ismimi zikretmeyin” cevabını verdi.

Akşener, Yavaş’a onay vermesi için Kılıçdaroğlu’nu ikna etmeye çalışacak

Bu durum kendisine iletilen Meral Akşener’in ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığı noktasında son derece önemli tereddütleri olduğu ve “seçimi riske atacağını” düşündüğü Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sonuna kadar direneceği, elindeki bütün kozları oynayacağı ve 1 hafta-10 gün içerisinde Kılıçdaroğlu’nu adaylıktan vazgeçirerek Mansur Yavaş isminin adaylığı için ikna etmeye çalışacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.