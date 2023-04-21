Meral Akşener'den büyük rezalet! Yazıklar olsun sana

Türkiye'yi enerji alanında dışa bağımlı olmaktan kurtaracak adımlardan biri olan Karadeniz gazı, düzenlenen törenle devreye alındı. Zonguldak Filyos'ta düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki 1 ay da tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız" müjdesini verdi.

Depremzedelerle buluşmak için Malatya'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise çirkin bir imada bulundu. Akşener, "İnşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca. Ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır" gibi skandal ifadeler kullandı.



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