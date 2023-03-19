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Siyaset Meral Akşener yoldaşlarını görsün! HDP'nin kutlamasında "Öcalan" küstahlığı
Siyaset

Meral Akşener yoldaşlarını görsün! HDP'nin kutlamasında "Öcalan" küstahlığı

İstanbul Yenikapı'da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP tarafından organize edilen Nevruz kutlamaları skandal görüntülere sahne oldu. Kutlamalara katılan bazı güruhlar "Biji Serok Apo" sloganları attı. Öte yandan HDP ile gizliden iş tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in skandal görüntülere ne diyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 16:56:00 - 2023-03-19 16:57:19

Nevruz Bayramı bu sene de baharın gelişiyle beraber kutlanıyor. Her sene Mart ayında kutlanan, pek çok ülke ve medeniyet açısından oldukça manevi değere sahip Nevruz Bayramı'nda farklı etkinlikler düzenleniyor.

Ama bu bayramı sahiplenmeye çalışan bazı güruhlar bilindik provakasyonlarını sürdürüyor. Seçimler yaklaşırken HDP bilindik provakasyonlarına başladı.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP öncülüğündeki İstanbul Nevruz’u, bu yıl "Her der Newroz, her dem azadi" ve "Nevruz ateşiyle özgürlüğe" sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenleniyor.

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen kutlama skandal görüntülere sahne oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Biji Serok Apo" sloganları

Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

Yeşil Sol Parti flamaları görüldü

Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.

Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.

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Yorumlar

meral akşener ip HDP ittifak yapıyor mu görün

Meral akşener istediğini söylesin. İP ile HDP 2019 mahalli seçimlerinde ittifak yaptı. 2023 seçimlerinde yine yapmak üzere son hız yürüyorlar

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