Meral Akşener Yeni Asya'yı uykudan uyandırdı!

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Enes Kara'nın ölümü üzerinden başlatılan ehli sünnet tarikat ve cemaat düşmanlığına destek çıkarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Cemaatlerin, tarikatların, vakıf ve derneklerin yurtlarını, başka 15 Temmuz’lar olmasın diye kapatacaksın." çağrısında bulundu.

İP'li Akşener Yeni Asya'yı uykudan uyandırdı!

Her gün Bediuzzaman Said Nursi Hazretlerinin görseli ile basılan Yeni Asya gazetesi, adeta uykudan uyanarak, ilk defa Meral Akşener'i eleştirdi.

Yeni Asya, Akşener'in "tarikat ve cemaatlerle" ilgili çağrısını, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cemaat ve tarikat yurtları ile ilgili sözleri yadırgandı." şeklinde haberleştirdi.

İP'li Akşener, haberin devamında şöyle eleştirildi:

Akşener’in, dünkü parti grup konuşmasında Erdoğan’a seslenirken, "Cemaatlerin, tarikatların, vakıf ve derneklerin yurtlarını, başka 15 Temmuz’lar olmasın diye kapatacaksın" çağrısında bulunması yadırgandı ve tepkiyle karşılandı.