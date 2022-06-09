Meral Akşener yaptı yapacağını! Şehit bacısı için yok, Kılıçdaroğlu için var

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakını Tahir Gümren’e ağza alınmayacak küfürler etmişti. Bunu önemli bir olay olarak görmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkkan'ı disiplin kuruluna sevk etmek yerine “hislerine yenik düştü” diye mazur göstermeye çalışmış, küfrettiği Gümren’e ise “ahlaksız adam” demişti. Aynı Akşener, ipin ucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dokununca bu tutumunda vazgeçti.

Kılıçdaroğlu'na gelince disipline sevk etti

Akşener, İYİ Parti Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak yaptığı “Alevi kimliği Sünniler için endişedir” açıklamasının ardından yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Akşener, "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." açıklamasında bulundu. Ardından ise İP'li Oral disipline sevk edildi.