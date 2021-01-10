Meral Akşener: Üzüntüyle öğrendim!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent bilimci ve mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurarak baş sağlığı mesajı paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kent bilimci ve mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in hayatını kaybettiğini söyledi.
Akşener, paylaşımında "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu kıymetli değerlerden, kent bilimci ve mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.